Reuters: Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури через можливі провокації Росії

Литва, Польща, Латвія та Естонія посилюють заходи безпеки біля критичної інфраструктури через можливість з боку Росії інсценувати проти них атаку під чужим прапором із використанням українських дронів.

Про це пише Reuters.

У Литві минулого тижня заявили, що Путін розглядає можливість такої атаки, Польща, Латвія та Естонія також попереджали про можливі акти саботажу, спрямовані на перевірку реакції НАТО. Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас сказав журналістам, що вони готуються — аналізують дані й «роблять свою роботу».

Міністр національної оборони Литви, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, а також чотири представники розвідувальних служб регіону розповіли Reuters, що вони посилюють безпеку критичної інфраструктури та постійно обмінюються інформацією з розвідувальними службами стосовно подальших дій.

Латвія посилила охорону всіх об’єктів критичної інфраструктури, зокрема греблі на річці Даугава біля Риги та підземного газосховища в Інчукалнсі.

Представник розвідувальної служби однієї з країн Балтії заявив, що російські військові та внутрішні розвідувальні служби планують операцію під чужим прапором проти об’єктів інфраструктури в Росії або країнах Балтії та Польщі. Для атаки можуть використати безпілотники українського виробництва, а здійснити її можуть впродовж кількох днів після схвалення від російського керівництва.

Інший співрозмовник журналістів сказав, що попередження від розвідок союзників про активність Росії справили на країни Балтії «приголомшливе враження», однак атаки можуть відбутися «від сьогодні й до ніколи».

Останні попередження про російські провокації

Наприкінці червня НАТО отримало розвідувальні дані про підготовку Росією провокацій проти країн Балтії та Польщі. За оцінкою західних джерел, ризик провокацій зріс після українських ударів по цілях у Москві та Санкт-Петербурзі.

The Telegraph із посиланням на джерела в розвідці, НАТО й урядових колах писало, що США попередили Польщу про те, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО. Зокрема, росіяни можуть атакувати польську критичну інфраструктуру ракетами чи перетнути кордон і потрапити на територію однієї з країн Альянсу.

20 липня таке попередження пролунало від Каунаса. За його словами, через те, що Росія досі не досягла перемоги у війні проти України, Путін готує нову ескалацію — ймовірно, проти Балтійського регіону або проти Польщі.