The Telegraph: Росія планує збройну провокацію у Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО і спробувати звинувати Україну

США попередили Польщу про те, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО. Зокрема, росіяни можуть атакувати польську критичну інфраструктуру ракетами чи перетнути кордон і потрапити на територію однієї з країн Альянсу.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в розвідці, НАТО й урядових колах.

Мета російської провокації, яку можуть розпочати вже за кілька місяців, — змусити західних союзників призупинити допомогу Україні. Водночас у польських службах безпеки не виключають так званого традиційного нападу: невелика кількість російських солдатів може пройти через східний фланг НАТО.

Польські силовики також розглядають інші можливі варіанти провокацій: атака безпілотників на критичну інфраструктуру чи імітація авіаударів, що змусить Польщу активувати системи протиповітряної оборони. За даними джерел у розвідці, «найекстримальніший сценарій» — це гібридна атака в прикордонному регіоні. Це ж джерело вважає, що росіяни разом з білоруськими солдатами можуть зайти на польську територію і заявити потім про збій GPS чи рятувальну місію, наприклад, гелікоптера.

Росія розраховує, що в будь-якому з цих випадків Польща не буде відкривати вогонь, а за участі США проведе переговори з ними та Білоруссю. Внаслідок цих переговорів росіяни розраховують на сценарій, за яким вони виведуть свої війська з Польщі в обмін на певні вимоги. Головною вимогою Путіна може бути припинити військову допомогу Україні.

Джерело в галузі безпеки Балтії підтвердило The Telegraph, що Москва може звинувати Україну в своїх провокаціях. Також будь-яка наземна атака з боку Росії може бути здійснена з Калінінграда. Джерела в європейських службах безпеки вважають, що з боку Москви провокація проти Польщі була б кращим варіантом, ніж провокація проти однієї з балтійських держав. Однак це не буде схоже на «класичну» війну, оскільки РФ ще не готова до цього.