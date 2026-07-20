У Литві попередили, що Росія може готувати нову ескалацію проти країн Балтії та Польщі

Через те що Росія досі не досягла перемоги у війні проти України, Путін готує нову ескалацію — ймовірно, проти Балтійського регіону або проти Польщі.
Про це в ефірі LRT Radio сказав міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.
За його словами, російське суспільство ставить запитання Кремлю про те, чому в Росії лунають вибухи й бракує палива та де ж «обіцяна перемога».
«Кремлю потрібна нова ескалація, якийсь новий успіх, і Балтійський регіон, Польща, є найближчою ціллю в цьому випадку», — стверджує Каунас.
Литовський міністр наголосив, що спецслужби та військові країни щодня аналізують розвідувальні дані й координують свої дії з партнерами по НАТО, щоб вчасно зреагувати на можливі гібридні загрози. Він додав, що Росія дедалі частіше висуває безпідставні звинувачення на адресу балтійських держав, однак реальних приводів для цього немає.
- У липні The Telegraph із посиланням на джерела в розвідці, НАТО й урядових колах писало, що США попередили Польщу про те, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО. Зокрема, росіяни можуть атакувати польську критичну інфраструктуру ракетами чи перетнути кордон і потрапити на територію однієї з країн Альянсу.
- Наприкінці червня НАТО отримало розвідувальні дані про підготовку Росією провокацій проти країн Балтії та Польщі. За оцінкою західних джерел, ризик провокацій зріс після українських ударів по цілях у Москві та Санкт-Петербурзі.