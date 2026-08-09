Сирія та Росія перетворять російські військові бази на спільні навчальні центри. На перехідний період сторони виділили щонайбільше три місяці.

Про це пише сирійське державне агентство SANA.

Сирія також перебере під свій контроль російські об’єкти, які використовують у цивільних цілях, зокрема аеропорт «Хмеймім» і четвертий причал у порту Тартус. Переговори щодо цього тривали приблизно півтора року.

У травні Росія суттєво наростила постачання нафти до Сирії та фактично стала її головним енергетичним партнером. Через це Сирії загрожували нові санкції.

Уже в серпні Сирія повідомила США про готовність скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів стосовно її виключення з американського списку держав — спонсорів тероризму.