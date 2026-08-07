Люксембург виділив €8 млн на українську енергетику

Люксембург виділив додаткові €8 мільйонів до Фонду підтримки енергетики України. Тепер загальний внесок країни до цього фонду сягнув €30 мільйонів.

Про це повідомило Міненерго України.

Зараз внески у фонд від країн-партнерів перевищили €2 мільярди. Серед них грантові кошти від 39 іноземних спонсорів із 26 країн і трьох міжнародних організацій.

У липні фонд теж поповнювався: Данія надала додаткові €10,66 мільйона (загальний внесок країни — €78,5 мільйона), а Швеція — ще €124,1 мільйона (загальний внесок — понад €386 мільйонів).