Данія виділила додаткові €10,66 млн на українську енергетику — загальний внесок країни сягнув €78,5 млн

Данія виділила додаткові €10,66 мільйона до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок країни — €78,5 мільйона.

Про це повідомила пресслужба Міненерго України.

Учора додаткові €124,1 мільйона до Фонду підтримки енергетики України надала також Швеція. Тоді в Міненерго додали, що внески у фонд від країн-партнерів перевищили €2 мільярди — серед них грантові кошти від 39 іноземних спонсорів із 26 країн і трьох міжнародних організацій.

Водночас міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що дефіцит фонду становив понад €650 мільйонів.

Окремо наприкінці червня на конференції з питань відновлення України в польському місті Гданськ Велика Британія виділила £200 мільйонів (приблизно €232 мільйони) на забезпечення стабільних поставок ядерного палива українським АЕС. Ще €178 мільйонів на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації Україні виділили Нідерланди.