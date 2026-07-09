Швеція виділила додаткові €124,1 млн на українську енергетику

Швеція надала додаткові €124,1 мільйона до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок країни у цей фонд перевищив €386 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба Міненерго України.

У заяві додали, що зараз внески у фонд від країн-партнерів перевищили €2 мільярди — серед них грантові кошти від 39 іноземних спонсорів із 26 країн і трьох міжнародних організацій.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що до внеску Швеції дефіцит фонду становив €663 мільйони.

Наприкінці червня на конференції з питань відновлення України в польському місті Гданськ Велика Британія виділила £200 мільйонів (приблизно €232 мільйони) на забезпечення стабільних поставок ядерного палива українським АЕС. Ще €178 мільйонів на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації Україні виділили Нідерланди. Також Нідерланди пообіцяли передати Києву декомісовані газові турбіни.