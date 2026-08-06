Реформа мобілізації, Ілон Маск та запуск української балістики. Головне з подкасту Федорова та Стерненка

Колишній міністр оборони Михайло Федоров на подкасті з ексрадником Сергієм Стерненком обговорив реформу мобілізації, комунікацію з Ілоном Маском, а також запуск української балістики.

«Бабель» зібрав голові тези, аби ви були в курсі.

Росія останніми місяцями випускає більше ракет за місяць або навіть за тиждень, ніж Україна отримує за кілька місяців, каже Федоров. Крім того, Федоров заявив, що чіткого «Ні» стосовно його повернення на посаду міністра оборони немає, тому шанси все ще є.

Також Федоров розповів, що перше, що він зробив, це показав «план війни» чинному виконувачу обовʼязків міністра оборони Євгенію Хмарі. Федоров сподівається, що план реалізовуватимуть далі.

Водночас колишній міністр наголосив, що тестовий запуск української балістичної у липні пройшов успішно — ракета влучила в ціль. Тепер залишається завершити випробування та запустити серійне виробництво. За словами Федорова, ця ракета може знищувати пускові установки РФ.

Федоров розповів, що залишається в комунікації з американським бізнесменом Ілоном Маском: вони спілкувалися кілька днів тому. Також колишній міністр каже, що останнім часом має багато комунікації з президентом Володимиром Зеленським.

Дедлайн з призначення міністра оборони — 18 серпня, коли збереться Верховна Рада. До тих пір Хмара може ходити на засідання Кабміну, але не може голосувати за рішення, адже він тільки виконувач обовʼязків міністра оборони.

Федоров вважає, що у рамках реформи мобілізації необхідно вирішити питання СЗЧ, перш ніж шукати нових людей. Потім для мобілізованих мають бути створені всі необхідні умови, аби пройти службу добре. Усі інші в цей час можуть працювати на економіку.