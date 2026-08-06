До суду передали справу Коломойського та ще пʼятьох фігурантів. Їх звинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн банку

До суду передали справу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Його та ще пʼятьох колишніх співробітників установи звинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн банку.

Про це повідомили НАБУ та САП, не називаючи імен.

Водночас з контексту справи випливає, що йдеться саме про Коломойського. Крім нього, обвинуватили також ексголову правління ПриватБанку, його заступника, а також начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства.

Крім того, обвинуватили заступника керівника напряму, який одночасно був довіреним представником компанії, повʼязаної з ПриватБанком, а також заступника керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів.

Фігурантів обвинувачують у заволодінні майном, відмиванні незаконних доходів, а також у службовій підробці. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За версією слідства, у січні — березні 2015 року Коломойський вивів кошти банку через офшорну компанію, якій ПриватБанк виплатив понад 9,2 млрд грн під виглядом зворотного викупу власних облігацій за завищеною ціною.

Слідство стверджує, що понад 446 млн грн з цієї суми переказали через повʼязані з бізнесменом компанії, аби відмити кошти. Опісля частину грошей внесли до статутного капіталу ПриватБанку, а рештою розпорядилися учасники схеми.