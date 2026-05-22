Лондонський суд відхилив апеляцію Коломойського і Боголюбова. Вони мають сплатити ПриватБанку понад $3 млрд

Таке рішення Високий суд Англії та Уельсу ухвалив минулого липня. ПриватБанк стверджував, що фігуранти незаконно привласнили кошти через кредити, які банк надав 47 українцям і трьом громадянам Кіпру з квітня 2013 по серпень 2014 року.

Апеляція відхилила аргументи колишніх власників, що вони повернули кошти, адже виявилось, що їх отримали шляхом подальших шахрайських дій проти ПриватБанку.

Ці позичальники уклали договори з постачальниками за умови повної передоплати товарів, які мали доставити. Однак ПриватБанк наголошував, що жодних товарів постачено так і не було.

Націоналізація ПриватБанку і суд

У 2016 році Нацбанк під керівництвом Валерії Гонтаревої почав реформувати банківський ринок і, серед іншого, проаналізував капітали банків за методологією, яку він розробив із МВФ. Нацбанк знайшов «чорну діру» в капіталі ПриватБанку: вона виникла через те, що 97 відсотків кредитів ПриватБанк видав «повʼязаним особам», більшу частину яких представляли компанії без майна і потоків готівки. Валерія Гонтарева довго переконувала акціонерів «покласти» в банк реальні активи, акціонери вели з нею позиційну боротьбу.

У грудні 2016 року НБУ визнав ПриватБанк банкрутом і запропонував Кабміну його націоналізувати. У той же день РНБО на чолі з Петром Порошенком запропонувала уряду докапіталізувати банк з бюджету, а Фонду гарантування вкладів (ФГВ) і НБУ простежити за стабільністю фінансової системи. Порошенко ввів рішення РНБО в дію президентським указом. Після цього Кабмін ухвалив рішення націоналізувати ПриватБанк.

Націоналізацією займався ФГВ, він призначив тимчасове правління ПриватБанку. Після цього він провів bail-in: примусово конвертував гроші на рахунках «повʼязаних осіб» у частки банківського капіталу.

За українськими законами «повʼязані особи» декларують свій звʼязок самі — або цей звʼязок встановлює НБУ. В цьому випадку звʼязок встановлювало Управління моніторингу повʼязаних з банками осіб, яке Валерія Гонтарева створила в червні 2015 року. За пʼять днів до націоналізації спеціальна комісія НБУ видала постанову № 105, де перерахувала 1 092 такі «повʼязані особи».

ФГВ провів bail-in і після цього продав Міністерству фінансів сто відсотків капіталу ПриватБанку за одну гривню. Після цього Мінфін докапіталізував ПриватБанк на $5,8 млрд.

Далі вже державний ПриватБанк подав на своїх колишніх акціонерів — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — в суд за шахрайство і зажадав компенсувати $1,9 млрд збитків з відсотками.

У липні Високий суд Лондону виніс рішення на користь ПриватБанку і його акціонера — уряду України.