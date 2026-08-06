Колишній президент Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду

Колишній президент України (2005—2010 роки) Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду.
Про це повідомила пресслужба Мінкульту України.
Загалом до наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських обʼєднань, міжнародних організацій, закордонного українства та наукової спільноти. Також обрали заступника Ющенка — ним став посол Канади в Україні (2014—2019 роки) Роман Ващук, а секретаркою стала засновниця і голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.
Наглядова рада буде постійною. Її мета — слідкувати за прозорою роботою музею та балансувати в роботі державні й суспільні інтереси.
Так, зараз наглядова рада має прослідкувати за будівництвом другої черги музейного комплексу та створенням постійної експозиції.
- Ще у вересні 2023 року уряд Канади повідомив, що виділить гроші для добудови другої черги музею Голодомору-геноциду. У липні 2024 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні і в цілому за законопроєкт № 10361, який створює експертну та наглядову ради музею Голодомору і дозволяє добудувати його за рахунок виділених Канадою грошей.
- «Національний музей Голодомору-геноциду зберігає памʼять про жертв Голодомору та висвітлює історію геноциду української нації в 1932—1933 роках. Музей є центром вшанування пам’яті про мільйони українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору», — пишуть про музей на його сайті.