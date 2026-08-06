Колишній президент Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду

Колишній президент України (2005—2010 роки) Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту України.

Загалом до наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських обʼєднань, міжнародних організацій, закордонного українства та наукової спільноти. Також обрали заступника Ющенка — ним став посол Канади в Україні (2014—2019 роки) Роман Ващук, а секретаркою стала засновниця і голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Наглядова рада буде постійною. Її мета — слідкувати за прозорою роботою музею та балансувати в роботі державні й суспільні інтереси.

Так, зараз наглядова рада має прослідкувати за будівництвом другої черги музейного комплексу та створенням постійної експозиції.