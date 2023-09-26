Канада надасть кошти на добудову Музею Голодомору

Уряд Канади виділить гроші для добудови другої черги Музею Голодомору-геноциду.

Про це пише пресслужба музею.

Таких домовленості досягли під час поїздки президента Володимира Зеленського в Оттаву.

«Окремо хочу подякувати уряду Канади за готовність виділити кошти на Музей Голодомору-геноциду, на добудову цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну у збереженні її історичної памʼяті», — сказав Зеленський.