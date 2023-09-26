Канада надасть кошти на добудову Музею Голодомору

Уряд Канади виділить гроші для добудови другої черги Музею Голодомору-геноциду.
Про це пише пресслужба музею.
Таких домовленості досягли під час поїздки президента Володимира Зеленського в Оттаву.
«Окремо хочу подякувати уряду Канади за готовність виділити кошти на Музей Голодомору-геноциду, на добудову цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну у збереженні її історичної памʼяті», — сказав Зеленський.
- У липні президент ветував законопроєкт про фінансування Музею Голодомору, а саме — виділення додаткових 573,9 мільйона гривень.
- 13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову Музею Голодомору. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».
- До цього комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
- Канада визнала Голодомор геноцидом українського народу в червні 2003 року.