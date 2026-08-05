Під час вибуху в ресторані у Москві помер зять головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ

Під час вибуху в ресторані у Москві, який стався 1 серпня, помер зять головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка — Даниїл Передрій.

Про це пише російське медіа «Агентство».

Це підтвердили одразу два документи, один з них — закриття підприємницької діяльності у звʼязку зі смертю бізнесмена.

Також під час вибуху, за даними російських каналів, могла постраждати донька Олександра Чайка — Марія.

Вибух стався 1 серпня — російський Національний антитерористичний комітет офіційно підтвердив, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi став саморобний вибуховий пристрій. Його намагалася пронести жінка, яка загинула внаслідок вибуху. Ще через вибух загинули охоронець та відвідувач ресторану. Ще щонайменше 21 людина постраждала.