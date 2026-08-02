Під час вибуху в ресторані у Москві свій день народження міг святкувати російський генерал, який командував наступом на Київ

У ресторані в центрі Москви, де ввечері 1 серпня стався вибух, свій день народження міг святкувати головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, який керував наступом російських військ на Київ у 2022 році.

Про це пишуть російські медіа та «військкори».

Крім того, на опублікованому вчора ввечері відео з підготовкою до заходу на сцені видно напис «Олександр 55» — саме стільки виповнилося Олександру Чайку 27 липня, а вчора мало відбутися святкування.

За даними російських тг-каналів, серед гостей заходу була група високопосадовців ФСБ, а також чиновників, депутатів, генералів Міноборони.

Російський Національний антитерористичний комітет офіційно підтвердив, що причиною вибуху в ресторані Balzi Rossi став саморобний вибуховий пристрій. Його намагалася пронести жінка, яка загинула внаслідок вибуху.

Другим загиблим став охоронець, який не пускав жінку до ресторану, а третім — відвідувач ресторану. Ще щонайменше 21 людина постраждала. Що сталося з Чайком — поки невідомо. Російські тг-канали пишуть, що він живий — нібито прочитав надіслане йому повідомлення в телеграмі.

Хто такий Олександр Чайко

За даними Головного управління розвідки МОУ, у 2022 році генерал-полковник Чайко очолював Східний військовий округ ЗС РФ, планував вторгнення на північ України та керував спробою наступу на Київ із західного напрямку. У його підпорядкуванні були підрозділи, відповідальні за масові вбивства мирних жителів у Київській області.

До повномасштабного вторгнення Чайко неодноразово очолював групу російських військ у Сирії, де його звинувачували в причетності до бомбардувань цивільних обʼєктів. Лише у травні цього року його призначили головнокомандувачем Повітряно-космічних сил РФ.

В Україні Чайка заочно судять за воєнні злочини. Зокрема, саме він віддав наказ бомбардувати цивільні будинки у Вишгородському районі Київщини та обстріляти фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки в Бородянці в березні 2022 року.

Офіс генпрокурора встановив, що у березні 2022 року Чайко протягом двох тижнів жив у селі Здвижівка Бучанського району, де у захопленому дитсадку облаштував штаб, з якого керував бойовими діями із захоплення столиці. А на стадіоні у селі Катюжанка він вручав підлеглим військовим держнагороди РФ. Цьогоріч Євросоюз увів проти нього санкції.