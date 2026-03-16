ЄС ввів санкції проти проросійських пропагандистів і військових РФ, причетних до злочинів у Бучі

Ольга Березюк
Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох проросійських пропагандистів і девʼятьох військових РФ, причетних до злочинів у Бучі.

У перший список потрапили:

  • пропагандист «Соловьев.live» Сергій Ключенков;
  • ведучий програми «Вєсті» на «Росія-1» Ернест Мацкявічюс;
  • британський блогер і пропагандист, який працював на RT та каналі Міноборони РФ «Звєзда» Грем Філліпс;
  • французький псевдоексперт Адріен Боке.

В другому пакеті високопоставлені військові чиновники, які командували військами РФ в Україні на початку агресії. Серед них генерал-полковник Олександр Чайко — колишній командувач Східного військового округу. Він був головнокомандувачем росіян в Україні, коли війська РФ зайшли в Бучу.

У переліку також:

  • Андрій Кондров, командир 5 окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії;
  • Артем Городилов, командир 83 гвардійської десантно-штурмової бригади та колишній командир 234-го гвардійського десантно-штурмового полку;
  • Сергій Чубарикін, командир 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії;
  • Віктор Філонов, солдат 234-го гвардійського десантно-штурмового полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Він також всиновив дитину, незаконно депортовану з України;
  • Володимир Селіверстов, колишній командир 106 повітряно-десантної дивізії;
  • Вадим Панков, командир 45 окремої гвардійської бригади спеціального призначення;
  • Денис Суворов, командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії;
  • Олексій Толмачов, командир 104-го десантно-штурмового полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Запроваджені обмеження передбачають замороження активів на території ЄС, заборону на в’їзд і транзит. Громадянам і компаніям ЄС також заборонено переказувати їм кошти.