ЄС ввів санкції проти проросійських пропагандистів і військових РФ, причетних до злочинів у Бучі

Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох проросійських пропагандистів і девʼятьох військових РФ, причетних до злочинів у Бучі.
Про це йдеться на сайті відомства.
У перший список потрапили:
- пропагандист «Соловьев.live» Сергій Ключенков;
- ведучий програми «Вєсті» на «Росія-1» Ернест Мацкявічюс;
- британський блогер і пропагандист, який працював на RT та каналі Міноборони РФ «Звєзда» Грем Філліпс;
- французький псевдоексперт Адріен Боке.
В другому пакеті високопоставлені військові чиновники, які командували військами РФ в Україні на початку агресії. Серед них генерал-полковник Олександр Чайко — колишній командувач Східного військового округу. Він був головнокомандувачем росіян в Україні, коли війська РФ зайшли в Бучу.
У переліку також:
- Андрій Кондров, командир 5 окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії;
- Артем Городилов, командир 83 гвардійської десантно-штурмової бригади та колишній командир 234-го гвардійського десантно-штурмового полку;
- Сергій Чубарикін, командир 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії;
- Віктор Філонов, солдат 234-го гвардійського десантно-штурмового полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Він також всиновив дитину, незаконно депортовану з України;
- Володимир Селіверстов, колишній командир 106 повітряно-десантної дивізії;
- Вадим Панков, командир 45 окремої гвардійської бригади спеціального призначення;
- Денис Суворов, командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії;
- Олексій Толмачов, командир 104-го десантно-штурмового полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.
Запроваджені обмеження передбачають замороження активів на території ЄС, заборону на в’їзд і транзит. Громадянам і компаніям ЄС також заборонено переказувати їм кошти.