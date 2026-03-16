ЄС ввів санкції проти проросійських пропагандистів і військових РФ, причетних до злочинів у Бучі

Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох проросійських пропагандистів і девʼятьох військових РФ, причетних до злочинів у Бучі.

Про це йдеться на сайті відомства.

У перший список потрапили:

пропагандист «Соловьев.live» Сергій Ключенков;

ведучий програми «Вєсті» на «Росія-1» Ернест Мацкявічюс;

британський блогер і пропагандист, який працював на RT та каналі Міноборони РФ «Звєзда» Грем Філліпс;

французький псевдоексперт Адріен Боке.

В другому пакеті високопоставлені військові чиновники, які командували військами РФ в Україні на початку агресії. Серед них генерал-полковник Олександр Чайко — колишній командувач Східного військового округу. Він був головнокомандувачем росіян в Україні, коли війська РФ зайшли в Бучу.

У переліку також:

Андрій Кондров, командир 5 окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії;

Артем Городилов, командир 83 гвардійської десантно-штурмової бригади та колишній командир 234-го гвардійського десантно-штурмового полку;

Сергій Чубарикін, командир 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії;

Віктор Філонов, солдат 234-го гвардійського десантно-штурмового полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Він також всиновив дитину, незаконно депортовану з України ;

; Володимир Селіверстов, колишній командир 106 повітряно-десантної дивізії;

Вадим Панков, командир 45 окремої гвардійської бригади спеціального призначення;

Денис Суворов, командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії;

Олексій Толмачов, командир 104-го десантно-штурмового полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Запроваджені обмеження передбачають замороження активів на території ЄС, заборону на в’їзд і транзит. Громадянам і компаніям ЄС також заборонено переказувати їм кошти.