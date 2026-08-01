У центрі Москви стався вибух у ресторані — є загиблі та поранені

У центрі Москви сьогодні ввечері стався вибух у ресторані Balzi Rossi, загинули щонайменше три людини, ще 21 — постраждала.

Про це пишуть російські медіа.

Очевидці кажуть, що це могло статися через вибух газового балона на кухні ресторану. Інформацію стосовно жертв ще уточнюють. Однак офіційні служби Москви поки що не називали причини інциденту й не підтвердили точну кількість загиблих і постраждалих. Біля ресторану були припарковані автомобілі з чорними номерами.

Сьогодні ресторан закрили, щоб провести приватний захід. ASTRA написало, що в ресторані святкував день народження російський генерал. Офіційної інформації про кількість людей, які перебували всередині в момент вибуху, також поки що немає.

Після вибуху на місці почали рятувальну операцію, туди прибули екстрені служби.