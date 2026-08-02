Вибух у ресторані в Москві. Кількість загиблих зросла до п’яти, мер Собянін заявив про теракт

Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви, що стався увечері 1 серпня, зросла до п’яти.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За їхніми даними, двоє постраждалих померли сьогодні у лікарні. Ще щонайменше шестеро людей — досі у важкому стані.

Тим часом мер російської столиці Сергій Собянін назвав вибух у ресторані «жорстоким терористичним актом». За його словами, зараз правоохоронці встановлюють обставини події. Собянін пообіцяв «заслужене покарання» для винних.