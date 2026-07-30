У Білому домі заявили, що Меланія Трамп впʼяте допомогла повернути українських дітей додому

Перша леді США Меланія Трамп уже впʼяте посприяла поверненню додому українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомили у Білому домі.

Меланія Трамп допомогла воззʼєднати групу українських та російських дітей з їхніми родинами — йдеться загалом про пʼятьох дітей. Інших деталей про те, звідки вони та скільки їм років, не вказано.

Вона додала, що зі своїм представником продовжує працювати з Україною та Росією задля повернення дітей до їхніх сімей.