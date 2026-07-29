NYT: Іран розглядав ракетний удар по українському порту, але після переговорів дипломатів передумав

Іран розглядав можливість удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судну. Однак після дипломатичних контактів сторони поки утрималися від ескалації.

Про це пише New York Times із посиланням на іранських і західних посадовців.

За даними джерел, Іран розглядав варіант запустити балістичну ракету по одному з українських портів у Чорному морі. Йшлося про «символічний» удар з малою бойовою частиною — щоб показати готовність відповісти, але уникнути великих руйнувань.

NYT зазначає, що будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, призвела б до ескалації та ризику спровокувати ширшу війну, враховуючи напруженість між двома країнами через союз Ірану з Росією.

Іранські чиновники сподівалися, що після удару по українській території конфлікт завершиться, але західні посадовці попередили, що передбачити реакцію України буде важко.

Утім, після переговорів міністрів закордонних справ України та Ірану ситуація дещо стабілізувалася. Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що український міністр Андрій Сибіга назвав удар по судну ненавмисним. Водночас Тегеран наголосив, що атака на його громадян «не може залишитися без відповіді», і вимагатиме компенсації завданих збитків.

Іран також заявив, що не прагне подальшої ескалації, однак попередив, що уважно стежитиме за розвитком ситуації. Водночас західні посадовці зазначають, що ризик нового загострення зберігається.

Що передувало

25 липня бійці Служби безпеки України атакували в Каспійському морі два судна, якими перевозили військові вантажі між Іраном і Росією.

Іран у цій атаці звинуватив персонально президента Володимира Зеленського. Зокрема, голова МЗС країни Арагчі написав у X: «Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно». За його словами, від атаки загинув моряк. Він назвав удар по судну «грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну».

Згодом голова комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-який напад на Іран «завжди має свою ціну». Мовляв, США та Ізраїль це чудово розуміють, а скоро зрозуміє і Україна.

Після цих погроз низка телеграм-каналів написали, що Іран начебто готується атакувати Україну трьома балістичними ракетами в найближчі два дні. У Центрі протидії дезінформації запевнили, що підтверджень цього нема.