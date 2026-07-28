Південний ГЗК призупиняє видобуток через російські атаки на судна

Південний гірничозбагачувальний комбінат призупиняє видобуток через російські атаки на судна.

Про це повідомили у Південному ГЗК.

У липні судновласники призупинили заходи до українських чорноморських портів через систематичні російські удари по суднах. Зокрема, по суднах з металопродукцією.

Через це в портах і на складах Південного ГЗК накопичилося кілька партій залізної руди, призначеної на експорт. У компанії заявили, що через неможливість відвантажувати продукцію були змушені тимчасово зупинити видобуток.

«Це вимушений крок, який ми максимально відтерміновували», — наголосили на підприємстві. Роботу відновлять, щойно дозволить безпекова ситуація.