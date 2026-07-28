Після місяців напруги у відносинах Трамп різко змінив ставлення до Зеленського. WSJ назвав причини такого дипломатичного «потепління»

Ще торік президент США Дональд Трамп називав свого українського колегу Володимира Зеленського «диктатором», призупиняв військову допомогу і вважав, що Україна програє. Утім, зараз їхні відносини покращилися — зокрема, думку Трампа змінила серія ударів українських дронів по Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання розповіли, що Трамп почав захоплюватися українською індустрією безпілотників, особливо її здатністю захищатися від тих самих дронів, з якими США стикаються у війні з Іраном.

Один з американських високопосадовців заявив, що Трамп любить переможців — і Зеленський, на думку президента США, дедалі більше схожий на одного з них.

Проте «потепління» відносин між лідерами США та України та зміни поглядів Трампа на російсько-українську війну мають деякі інші причини, про які пише WSJ.

Олександр Усик

У червні український боксер Олександр Усик зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті, подарував йому боксерську рукавичку і розповів про життя під обстрілами в Києві. Вони знайшли спільну мову через любов до Мухаммеда Алі.

Коли Трамп запитав, чим українці відрізняються від росіян, Усик вказав на голову і серце, сказавши, що українці — «бійці та переможці». Ця розмова вразила Трампа.

Українські дрони

Президента США вразило, як Україна розвинула виробництво дронів і використовує їх на полі бою. Особливо — здатність українців захищатися від іранських «Шахедів», адже з подібними загрозами США стикаються на Близькому Сході. Також у Білому домі звернули увагу на удар України по суднах, які перевозили зброю з Ірану до Росії через Каспійське море.

Таємна розмова у Ватикані та європейські «адвокати»

Сам Зеленський переломним моментом називає розмову віч-на-віч із Трампом у Ватикані під час похорону Папи Франциска, коли вони змінили відносини за 15—20 хвилин.

Паралельно європейські лідери, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Александер Стубб і сенатор Ліндсі Грем кілька місяців переконували Трампа зберегти підтримку України та погодити новий пакет санкцій проти РФ.

Перевиховання ультраправої блогерки Лори Лумер

Впливова активістка, яка роками критикувала Україну, змінила позицію після поїздки до Києва та інтервʼю із Зеленським. За даними WSJ, вона кілька разів сказала Трампу, що вірила російській пропаганді, а тепер вважає Зеленського «лідером воєнного часу» та важливим союзником.

Росія більше не здається беззаперечним переможцем

Трамп більше не впевнений, що Росія зможе швидко підкорити Україну. Водночас його оточення застерігає: президент США часто змінює свої погляди, а Путін і надалі намагається впливати на нього.