У Румунії через інциденти з дронами вислали дипломата російського посольства

У Румунії після інцидентів з дронами, які порушували повітряний простір країни, вислали дипломата російського посольства (він має покинути країну протягом 5 днів) та оголосили його персоною нон ґрата.

Про це повідомило МЗС Румунії.

Сьогодні посла РФ у Румунії викликали до штаб-квартири МЗС. Там йому показали уламки одного з дронів, який збили у Румунії. Слідство підтвердило, що цей безпілотник — російський.

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Також МЗС викликало посла Румунії в РФ до Бухареста, щоб обговорити інциденти з дронами.

З початку великої війни в Україні російські дрони 33 рази порушували повітряний простір країни. За цей період біля українсько-румунського кордону зафіксували понад 100 обстрілів. Лише у 2026 році Румунія піднімала свої літаки через обстріли України 34 рази.