У Румунії офіційно підтвердили, що збитий учора дрон — російський «Шахед»

У Румунії прокуратура Апеляційного суду в місті Плоєшті підтвердила, що збитий вчора румунськими силами дрон є російським «Шахедом».

Про це повідомляє румунська редакція Euronews.

За інформацією прокуратури, уламки дрона та ракети-перехоплювача передали на експертизу. Уламки дрона знайшли на території повіту Бузеу, а кратер від ще однієї ракети та її уламки — на території сусіднього повіту Бреїла.

Прокуратура порушила справу за фактом польоту в забороненій зоні.

Учора вранці румунський F-16 збив невідомий дрон у повітряному просторі країни. Приблизно в той самий час в Одеській області лунала повітряна тривога через пуски російських реактивних БпЛА «Бандероль». Тоді Збройні сили Румунії вважали, що збитий дрон схожий на «Шахед» або «Герань-2», які Росія використовує для атак проти України.

Уранці 25 липня румунські військові знову збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Його знешкодили за 10 кілометрів на захід від міста Сфанту-Георге.