З початку війни в Україні російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії

Міністерство нацоборони Румунії повідомило, що з початку повномасштабної війни в Україні російські дрони 33 рази порушували повітряний простір країни. Тільки в цьому році румунські винищувачі F-16 збили три безпілотники.

Про це повідомило видання Digi24.

У звіті також йдеться, що за цей період біля українсько-румунського кордону зафіксували понад 100 обстрілів. Окрім того, за час війни в Україні Румунія виявляла уламки дронів або ж цілі безпілотники на території країни приблизно 50 разів (цього року — 16).

Лише у 2026 році в Україні біля кордону з Румунією зафіксували понад 40 обстрілів. Через це країна піднімала свої літаки 34 рази.

Останні інциденти з російськими дронами в Румунії

Вранці 24 липня румунський F-16 збив невідомий дрон у повітряному просторі країни. Приблизно в той самий час в Одеській області лунала повітряна тривога через пуски російських реактивних БпЛА «Бандероль». Тоді Збройні сили Румунії вважали, що збитий дрон схожий на «Шахед» або «Герань-2», які Росія використовує для атак проти України.

Вже 25 липня румунські військові знову збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Його знешкодили за 10 кілометрів на захід від міста Сфанту-Георге. Того ж дня у прокуратура підтвердила, що збитий 24 липня румунськими силами дрон є російським «Шахедом».

Після цього, уранці 26 липня, в Румунії винищувач F-16 знову збив невідомий безпілотник, який залетів на територію країни.