Зеленський про російський удар по Київщині: Виставки зброї там точно не мало бути, вже тисячу разів говорили

Після російського ракетного удару по Київщині, внаслідок якого загинули 10 людей, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни не можна проводити виставки озброєння.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, зранку 24 липня мішенню російської балістики в Бучанському районі був захід, «якого там точно не мало бути». Він говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченко і правоохоронцями та додав, що вже є кримінальні провадження щодо цього інциденту.

«Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї — із купою людей і тим паче поруч із будинками», — наголосив Зеленський.

За даними Нацполіції, від сьогоднішнього обстрілу на Київщині загинули 10 людей, ще 70 постраждали. Пошкоджені 23 приватні будинки, два готелі, ресторан і 34 автівки.

Зеленський також попередив, що Росія підготувала ракети для нового масованого удару по Україні, який може статися впродовж 48 годин.

Що відомо про удар по виставці зброї на Київщині

Близько 11:30 24 липня росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» і С-400. ППО перехопила одну з них, ще дві ракети влучили по Бучанському району.

Українська рада зброярів заявила, що росіяни атакували локацію на Київщині, де зібралися представники української оборонної індустрії. За словами засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерія Боровика, удар припав по полігону, де проводили виставку зброї.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські ракети влучили не у військовий полігон на Київщині, а у приватний спортивний комплекс, який «не має стосунку до військових». У Генштабі ЗСУ також підтвердили, що атакований обʼєкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.