Удар по виставці зброї на Київщині. У Повітряних силах заявили, що ракети прилетіли по приватному спорткомплексу, а не військовому полігону

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські ракети вдень 24 липня влучили не у військовий полігон на Київщині, а у приватний спортивний комплекс.

Про це він сказав в ефірі «Новини. LIVE».

«Слово «полігон» асоціюється одразу з військовими. Але, звісно, це не полігон. Це спортивний комплекс. Він приватний і до військових стосунку не має», — заявив Ігнат.

Генеральний штаб ЗСУ в коментарі «Сусіпльному» також підтвердив, що цивільний обʼєкт, по якому били росіяни, не входить до сфери управління Сил оборони України.

«Водночас слід наголосити, що незалежно від форми власності і підпорядкування під час організації та проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття», — йдеться в заяві Генштабу.

Що відомо про удар

Близько 11:30 24 липня росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» і С-400. ППО перехопила одну з них, ще дві ракети влучили по Бучанському району.

Українська рада зброярів заявила, що росіяни атакували локацію на Київщині, де зібралися представники української оборонної індустрії. Унаслідок цього загинули щонайменше 10 людей, ще 100 — постраждали. Також у районі пошкоджені 27 будинків і 44 автівки, повідомили в Київській ОВА.

За словами засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерія Боровика, удар припав по полігону, де проводили виставку зброї.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.