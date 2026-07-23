Компанії Vyriy Industries повернули 32 млн грн, які ДБР вилучило під час обшуків

Печерський районний суд Києва 22 липня відмовив Державному бюро розслідувань у накладенні арешту на понад 32 мільйони гривень, які вилучили під час обшуків у компанії-виробника дронів Vyriy Industries 7 липня.

Про це повідомила пресслужба Vyriy Industries.

Там зазначили, що під час судового розгляду адвокати компанії надали письмові заперечення та документи, які підтверджували законне походження і призначення вилучених коштів — на зарплати працівникам.

Суд встановив, що ці кошти не мають стосунку до кримінального провадження, відмовив у їх арешті та повернув компанії.

CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко заявив, що від самого початку компанія була впевнена у своїй правовій позиції та відкрито заявляла, що вилучені кошти є законними.

Проте після обшуків, додав Бабенко, компанія була змушена провести масштабну релокацію виробничих і адміністративних потужностей, «щоб убезпечити працівників, не допустити розкриття виробничих локацій та забезпечити безперервність роботи».

«Попри обшуки, судові процедури та релокацію, виробництво не зупинилося. Ми продовжували виконувати державні контракти й щодня постачати безпілотні системи для Сил оборони України. Саме це було і залишається нашим головним пріоритетом», — зазначив CEO Vyriy Industries.

У компанії додали, що продовжують роботу в штатному режимі, надалі виконують державні контракти та забезпечують українських військових безпілотними системами.

Що передувало

Зранку 7 липня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до власника компанії Vyriy Industries та акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка, а також до його родичів та офісу компанії. Тоді вилучили 32 141 310 гривень, які призначалися, зокрема, для виплати зарплат співробітникам.

Олексій Бабенко пояснював, що готівкою платять з міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників.

Обшуки були повʼязані із завищеними цінами на дрони. За даними ДБР, у 2025 році компанія підписала контракти з «Агенцією оборонних закупівель» на 6,95 мільярда гривень. Правоохоронці перевіряли, чи не були безпідставно збільшені витрати на виробництво, адміністрування та інші складові, які вплинули на кінцеву ціну закупівлі.

Проте Бабенко навів дані, які свідчать: вартість FPV-дронів компанії приблизно на 20% нижча, ніж на ринку безпілотників.