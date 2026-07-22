В Україні почнуть виробляти британські гаубиці L119

Британська компанія BAE Systems розпочне ліцензійне виробництво 105-мм гаубиць L119 безпосередньо в Україні. Відповідну угоду підписали на Міжнародному авіасалоні у Фарнборо.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Ліцензійна угода означає, що український партнер компанії отримає технічну документацію та підтримку для виготовлення першої гармати-прототипу, після чого виробництво планують масштабувати.

Як пише WSJ, запуск виробництва гаубиць стане перевіркою здатності України виступати в ролі виробничої бази для іноземної техніки найвищого класу.

Що відомо про гаубицю L119

L119 — це 105-мм легка буксирувана гаубиця, розроблена для повітряно-десантних і легких піхотних підрозділів. Її головна перевага — невелика вага, завдяки чому гармату можна швидко перевозити автомобілем, вертольотом або навіть десантувати з літака. Це робить L119 незамінною в умовах динамічної війни.

Основні характеристики:

Калібр: 105 мм.

105 мм. Дальність стрільби: понад 10 км звичайними снарядами, а окремі модифікації — до 19,5 км активно-реактивними боєприпасами.

понад звичайними снарядами, а окремі модифікації — до активно-реактивними боєприпасами. Темп стрільби: до 6—8 пострілів за хвилину короткий час.

до 6—8 пострілів за хвилину короткий час. Маса: близько 1,9 т, що значно менше, ніж у 155-мм гаубиць.

L119 призначена насамперед для підтримки піхоти. Вона поступається 155-мм системам (як-от M777 або FH70) за дальністю та потужністю, але виграє в мобільності, швидкості розгортання й простоті експлуатації.

Україна отримала L119 від західних партнерів у 2022 році. Вони використовуються для вогневої підтримки на передовій, особливо там, де важливі швидке переміщення та висока мобільність. У 2023 році BAE Systems відкрила офіс в Україні.