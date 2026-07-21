ЮНІСЕФ: У червні через російські обстріли постраждала найбільша кількість дітей від 2022 року

У червні 2026 року внаслідок російських обстрілів загинули семеро дітей, ще 116 постраждали — це найбільша кількість від 2022 року.

Про це повідомили омбудсман Дмитро Лубінець та ЮНІСЕФ.

Окрім того, минулого тижня внаслідок ударів загинули дві дитини, ще близько 50 — травмовані.

Омбудсман опублікував ці дані на тлі того, що 19 липня у Білогородці (Київська область) росіяни вдарили по складу ЮНІСЕФ із гуманітаркою для дітей та їхніх родин. Збитки через атаку становили $3,9 мільйона.

Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Зокрема, внаслідок російського удару по складу знищено понад 106 000 одиниць гуманітарного вантажу: генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші важливі запаси.