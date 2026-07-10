ООН: Червень був одним з найсмертоносніших місяців для цивільних в Україні

У червні внаслідок російських ударів в Україні загинуло щонайменше 265 цивільних, а 1 816 отримали поранення — це один з найвищих місячних показників жертв з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло, передає Reuters.

Рекордну кількість жертв зафіксували в травні — тоді загинули 274 цивільних, 1 763 постраждали.

Загалом ООН підтвердила, що від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16 402 цивільних, серед них 802 дитини. Поранені 48 428 людей. Водночас в організації наголошують, що реальна кількість жертв, імовірно, значно більша.