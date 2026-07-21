Президент Азербайджану стверджує, що ексспосадовці Німеччини та Росії таємно зустрічалися в Баку — обговорювали війну в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджує, що цього місяця в Баку зустрічалися експосадовці Німеччини та Росії, щоб обговорити війну в Україні. Він також стверджує, що його про цю зустріч не повідомили.

Про це він сказав на пресконференції у Берліні, пише Bloomberg.

«Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі. Однак дані польотів дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася», — заявив Ілієв.

Перед цим медіа писали, що неофіційна німецька делегація, до складу якої входили колишній керівник апарату Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній керівник Бранденбургу Маттіас Платцек, провела зустріч з кількома соратниками Путіна.

До складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює раду російського президента з питань громадянського суспільства та прав людини, і Віктор Зубков, який колись був віцепремʼєр-міністром Путіна, а зараз очолює раду директорів «Газпрому».

За словами президента Азербайджану, зустріч проходила 13—14 липня. Німецький канцлер Фрідріх Мерц сказав, що теж не знав про неї.