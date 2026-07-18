Reuters: Підсанкційне судно тіньового флоту РФ розлило нафту біля Оману

Підсанкційне судно тіньового флоту РФ Caroline Bezengi розлило нафту в морській зоні біля узбережжя Оману.

Про це пише Reuters із посиланням на супутникові знімки та висновки експертів.

За даними Reuters, танкер перевозив нафту з Новоросійська і востаннє подавав сигнал 11 червня біля узбережжя Ємену. На знімках за 2—13 липня видно, що нафта розлилася в бухті на південному заході від острова Аль-Кіблія. Вилив нафти виглядає як сріблясто-сіра пляма.

Фахівці SkyTruth, Conflict and Environment Observatory та Data Desk підтвердили, що супутникові знімки свідчать саме про витік нафти.

Танкер перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС, України, Канади та Швейцарії. За даними бази ГУР War & Sanctions, власником танкера Caroline Bezengi є шанхайська компанія Rentoor Shipmanagement. Судно ходить під прапором Камеруну.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден (вони перевозять переважно сиру нафту, нафтопродукти та СПГ), які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У травні цього року до тіньового флоту РФ приєднались ще чотири танкери, які перевозять СПГ. У червні флот, який перевозить СПГ, поповнився ще одним танкером — тепер цей флот складається зі щонайменше 21 судна.