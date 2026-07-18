Росіяни знову вдарили по іноземному судну в порту Одещини — є загиблий та постраждалі

Російська армія знову атакувала іноземне судно в порту Одещини. Внаслідок удару одна людина загинула, ще троє — поранені.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Судно прямувало під прапором Антигуа і Барбуда. Атака пошкодила порт, резервуари та склади.

Також російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідовували наслідки атаки. Удар пошкодив спеціальну рятувальну техніку. Рятувальники були в укритті.

Цього ж дня російська армія вдарила по судну під прапором Маршаллових Островів. Постраждали четверо людей. Атака пошкодила судно, спалахнула пожежа.