Росіяни вночі атакували Україну ракетами та 90 БпЛА. Скільки знешкодила ППО

У ніч проти 18 липня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома протикорабельними ракетами «Онікс», трьома керованими авіаракетами Х-59/69 та 90 БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила одну ракету та 69 дронів. Ракети та 19 дронів влучили в 19 місцях, уламки впали на пʼяти локаціях.

Під основним ударом була Одещина — російська армія вдарила по судну під прапором Маршаллових Островів. Постраждали четверо людей. Атака пошкодила судно, спалахнула пожежа.

Також увечері 17 липня росіяни вдарили ракетою по Харкову — один чоловік загинув, є постраждалі. Атака пошкодила готель-ресторан, зупинку, трамвайну контактну мережу та будівлю.