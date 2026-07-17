Вісім медіа опублікували матеріал «Слідства.Інфо» і ЦПК про 143 квартири й офіси брата Олексія Сухачова — авторам це заборонив зробити суд

Текст опублікували в межах «Ініціативи 143» — акту солідарності українських медійників, які вирішили підтримати колег зі «Слідства.Інфо» та «ЦПК», яким Печерський суд заборонив публікувати це розслідування .

У пʼятницю, 17 липня, вісім українських медіа опублікували матеріал «Слідства.Інфо» та ГО «Центр протидії корупції» про те, як у 2018—2020 роках підприємець Олександр Сухачов придбав 143 квартири та офіси (щонайменше частину з них він потім продав). В Олександра Сухачова є брат — Олексій Сухачов, який все життя працює у правоохоронних органах. У 2021 році він став директором Державного бюро розслідувань (ДБР).

Які факти наводить матеріал «Слідства.Інфо» і ЦПК

Олександр Сухачов родом із Харкова. У 2007—2015 роках він був фізичною особою-підприємцем, профіль діяльності — надання нерухомості в оренду. Він також володів частками в різних компаніях і був їхнім керівником. Олександра можна знайти на фото працівників державного «Укргазбанку» у 2025-му. У телефонних контактах його підписували як представника різних банків.

У 2018—2020 роках він став власником 143 квартир у двох харківських житлових кварталах: «IT-Парк Мануфактура» та «Урбан Сіті». Будувала їх компанія «Строй Сіті». Олександр Сухачов купував квартири за балансовою вартістю (20—50 тисяч гривень), яка була на порядки нижче за ринкову. Щонайменше частину з них (або всі) він потім продав.

В Олександра Сухачова є брат — Олексій Сухачов. Він закінчив Харківську юридичну академію, карʼєру правоохоронця починав у СБУ. У роки, коли його брат став власником квартир, він працював у Генпрокуратурі та проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки.

У 2021 році Національна поліція почала розслідувати роботу «Строй Сіті». Вона перевіряла вісім житлових комплексів у Харкові. За версією слідства, забудовник самовільно захоплював ділянку і будував на ній. Під час обшуків у «Строй Сіті» поліція знайшла печатки та фінансову документацію компанії Олександра Сухачова — імовірно, він був повʼязаний із цим забудовником і не був звичайним покупцем.

У грудні 2022 року заступник генпрокурора доручив розслідувати справу «Строй Сіті» головному слідчому управлінню ДБР. У цей час ДБР керував Олексій Сухачов. ДБР розслідувало справу деякий час, підозри нікому не оголосили. У серпні 2025 року провадження перевели в Національну поліцію, де його зрештою закрили.