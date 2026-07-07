Печерський суд заборонив ЦПК та «Слідство.Інфо» публікувати розслідування про майно брата директора Держбюро розслідувань

Печерський районний суд Києва заборонив «Слідству.Інфо» та Центру протидії корупції оприлюднювати розслідування про майно брата директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про це йдеться в публікаціях ЦПК та «Слідства.Інфо».

Рішення суду зʼявилося 6 липня — саме тоді, коли «Слідство.Інфо» спільно з Центром протидії корупції готувало до публікації розслідування про 143 квартири та офісні приміщення, які, за даними журналістів, належать Олександру Сухачову.

Під час підготовки розслідування журналістка ЦПК Аліна Стрижак надіслала запит до директора ДБР Олексія Сухачова з проханням прокоментувати факти, знайдені журналістами. Схожий запит надіслали і до ТОВ «Парковий-2», яке пов’язане з Олександром Сухачовим.

Замість відповіді на запит компанія звернулася до Печерського суду. Як кажуть журналісти, заява надійшла до суду 3 липня, а вже вранці 6 липня суддя Печерського суду Сергій Вовк задовольнив заяву ТОВ «Парковий-2».

У ЦПК та «Слідстві.Інфо» вважають рішення суду незаконним та таким, що порушує права журналістів та громадськості на збір та поширення суспільно значущої та публічно доступної інформації про вищих посадовців країни.