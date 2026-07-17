Axios: У США законопроєкт про санкції проти РФ набрав необхідні голоси. Що далі

Законопроєкт про санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, уже набрав необхідну кількість голосів — понад 60.

Про це пише Axios із посиланням на джерело.

Санкції підтримав 61 сенатор, з яких 39 — з Республіканської партії, ще 22 — з Демократичної. Далі, як пише Axios, найбільшою проблемою буде отримати час на розгляд законопроєкту в Сенаті.

Якщо документ схвалять, то його ще має підтримати Палата представників США.

Цей законопроєкт передбачає мита у 100% для країн, які купують російські енергоресурси. Нещодавно ці санкції послабили, бо попередня версія передбачала 500-відсоткові мита.

Також новий документ пропонує зробити виняток для країн, що імпортують менше ніж 15% російської нафти та роблять усе можливе, щоб скоротити імпорт (це стосується Японії, Угорщини, Франції та Бельгії).