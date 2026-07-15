Українські війська вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Вона генерує майже 50% електроенергії в Криму

Українські підрозділи в ніч проти 14 липня вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі, яка генерує майже 50% електроенергії в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За попередніми даними, атака пошкодила машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. У заяві уточнили — якщо пошкодження підтвердиться, то ремонт обладнання може тривати від 2 до 5 місяців.

«Балаклавська ТЕС – це енергетична основа півострова. Разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) станція забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії», — додали в заяві.

Учора після атаки губернатор Севастополя Михайло Развожаєв писав, що через атаку застосують графіки відключення світла — дві години зі світлом, шість — без.

Ситуація в Криму

27 травня у Міноборони анонсували програму «Логістичний локдаун» проти росіян на півдні. З того часу під ударом були Чонгарський міст та Північнокримський канал у Криму, який знищили дронами. Також українські Сили оборони били і по інших обʼєктах на півострові.

Зокрема, 24 червня ЗСУ сім разів вдарили по головній електропідстанції Севастополя, яка розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Після цього 25 червня у Севастополі почали відключати світло за графіками. У місті також повідомили про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

Паралельно на півострові зупинили продаж бензину на заправках на невизначений термін, а влада до кінця літа закрила всі дитячі табори «з міркувань безпеки».