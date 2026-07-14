Компанія-забудовник, повʼязана з братом директора ДБР, подала до суду на «Слідство.Інфо». Журналісти робили розслідування про його майно

Компанія «Парковий-2» вимагає через суд заборонити «Слідству.Інфо» та Центру протидії корупції публікувати інформацію про нерухомість Олександра Сухачова — брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

13 липня ТОВ «Парковий-2» подало позов проти «Слідства.Інфо», Центру протидії корупції та журналістки Аліни Стрижак після того, як редакції надіслали запит щодо підготовки розслідування про майно брата директора ДБР.

У позові компанія «Парковий-2» стверджує, що журналісти незаконно збирають персональні дані та комерційну інформацію. Забудовник просить суд заборонити публікацію відомостей про інвестиційні договори, суми вкладень і нерухомість, яка стала предметом журналістського розслідування.

Також компанія стверджує, що інформація про нерухомість та укладені угоди є частиною приватного життя фізичної особи й містить комерційну таємницю забудовника.

Позивач заявляє, що звернувся до суду ще до виходу розслідування, оскільки сама підготовка матеріалу нібито створює ризик розголошення конфіденційної інформації.

Водночас медіаюристка Оксана Максименюк зазначила, що позовні вимоги співпадають із заходами забезпечення позову, які були застосовані судом раніше.

«Це свідчить про те, що суд вирішив позов ще до його розгляду по суті та обмежив поширення суспільно важливої інформації», — каже Максименюк.

Що передувало

Печерський районний суд Києва заборонив «Слідству.Інфо» та Центру протидії корупції оприлюднювати розслідування про майно брата директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова.

Журналісти стверджують, що виявили 143 квартири та офіси, які належать Олександру Сухачову — брату директора ДБР Олексія Сухачова.

Авторка матеріалу Аліна Стрижак надіслала запит про коментар директору ДБР і ТОВ «Парковий-2», після чого компанія звернулась до суду і попросила заборонити публікувати розслідування. Суд став на її сторону.

ЦПК і «Слідство.Інфо» вважають це рішенням незаконним і планують його оскаржувати.