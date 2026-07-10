Посли ЄС схвалили відкриття шостого переговорного кластера про вступ України

15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Загалом кластерів шість. Єврокомісарка з розширення Марта Кос казала , що в ЄС сподіваються відкрити їх усі в липні.

Ідеться про кластер «Зовнішні відносини». Він охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Вже після того як в Угорщині змінився уряд, країна в червні 2026-го зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.