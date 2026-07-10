Верховний суд відмовився скасувати санкції проти Порошенка

Верховний суд відмовився скасувати санкції проти лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

Санкції проти пʼятого президента ввели у лютому 2025 року. Ці обмеження означали, що його мабть позбавити державних нагород, заблокувати активи, обмежити торговельні операції, заборонити набувати у власність земельні ділянки. Також санкції передбачали, що Порошенко має припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Ці санкції безстрокові.

Сам Порошенко називав рішення ввести санкції проти нього «антиконституційним» і «політично мотивованим».

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