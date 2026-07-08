Російських волейболістів допустили до міжнародних змагань після рекомендацій МОК

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) скасувала всі обмеження з російських спортсменів. Відтепер вони знову можуть брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації.

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

Там пояснили, що ухвалили таке рішення після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету спортивним федераціям зняти всі обмеження для російських спортсменів.

У FIVB кажуть, що тепер національні збірні РФ відновлять у світовому рейтингу з тією ж кількістю очок, яку вони мали на момент відсторонення. А повернення Росії до виступів у міжнародних змаганнях очікується у 2027 році — у рамках Ліги націй та Чемпіонату світу.

Проте федерація волейболу поки що не ухвалила рішення, чи дозволити росіянам виступати на міжнародних змаганнях з національною символікою. Це питання вирішать найближчим часом, погодивши це з профільними міжнародними спортивними організаціями.