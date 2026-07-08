У Росії повністю заборонили експорт дизельного пального

На тлі паливної кризи влада Росії запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.
Про це на нараді з Путіним повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, передають російські медіа.
Він визнав, що ситуація на внутрішньому паливному ринку «залишається непростою». Попит на моторне паливо зріс приблизно на третину.
За словами Новака, уже в липні Росія розпочне імпортувати паливо «для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку».
- У Росії триває паливна криза на тлі атак України на нафтопереробні заводи країни. З 1 квітня цього року в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.
- Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, із серпня 2025 року збитки для російської нафтової галузі через українські удари сягнули $13,5 мільярда. За останній місяць Україна успішно атакувала вісім російських НПЗ — знищили або пошкодили 60 резервуарів з нафтопродуктами та сирою нафтою.