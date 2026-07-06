Україна хоче провести термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ

Україна хоче провести термінове засідання Ради безпеки ООН через масовану атаку Росії у ніч проти 6 липня.

Про це повідомив керівник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга закликав Демократичну Республіку Конго, яка зараз головує в Раді Безпеки ООН, а також інших членів Радбезу підтримати запит України.

Це вже друга масштабна атака Росії за останні кілька днів. Сьогодні вночі під час атаки загинули 12 людей, понад 50 постраждали. Під час обстрілу 2 липня загинула щонайменше 31 людина, понад 100 людей постраждали.

Окрім Києва, сьогодні вночі Росія також атакувала область. Через обстріл на Київщині загинули пʼятеро людей, у Вишневому через загрозу повторної детонації розпочали евакуацію жителів до кінця аварійних робіт — понад 500 людей вже евакуювали, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.