Росія випустила по Україні вночі 68 ракет і 351 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч на 6 липня Росія випустила по Україні вночі 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Усього українські військові зафіксували 419 цілей. Серед них шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»/«Онікс» з Курської області Росії. Також по Україні випустили 23 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 з Брянської, Орловської та Курської областей.

Ще 33 крилаті ракети Х-101 летіли з Вологодської області, а шість крилатих ракет «Калібр» — з Новоросійська. 351 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» летіли з Шаталова, Брянська, Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

ППО знешкодила 37 ракет (31 крилату ракету Х-101 та шість крилатих ракет «Калібр», а також 326 БпЛА різних типів).

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Під час атаки 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА поцілили на 34 локаціях, ще в 16 місцях впали уламки.

Крім Києва та області, росіяни атакували Одесу. Постраждав 23-річний чоловік, пошкоджені багатоповерхові будинки та автостоянка.

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У Херсоні росіяни вдарили по Корабельному та Дніпровському районах. Поранені 56-річний чоловік та 52-річна жінка. У них уламкові травми.