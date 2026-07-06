Від російської атаки по Києву вночі 9 людей загинули, ще 46 — постраждали

Від російської атаки по Києву в ніч проти 6 липня 9 людей загинули, ще 46 — постраждали. Серед поранених — пʼятеро дітей.

Про це повідомив керівник МВА Тимур Ткаченко.

У Голосіївському районі, попередньо, внаслідок атаки загорілася нежитлова будівля. В Оболонському районі рятувальники продовжують гасити пожежі складських приміщень.

У Подільському районі росіяни атакували девʼятиповерхівку, зруйновані з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 — врятували з верхніх поверхів за допомогою драбини. Рятувальна операція триває.

1 8













Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

За іншими адресами загорілася обшивка даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Пошкоджена 19-поверхівка, також уламки влучили на рівні 16 поверху 25-поверхового будинку.

Зараз ДСНС шукає потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де атака зруйнувала з 2 по 5 поверхи. Також атакою пошкоджені три будинки у Дарницькому районі.

На Київщині від російської атаки загинула одна людина. Постраждали 15 людей, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед поранених — дівчинка віком 9 місяців, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Також у місті Вишневому є ризик повторної детонації уламків після російської атаки, заявили у міськраді. До ліквідації наслідків удару залучили всі необхідні служби. Поліція та ДСНС за потреби евакуюють людей із небезпечних територій.

Жителів міста просять не заходити у місця, де впали уламки або тривають аварійно-рятувальні роботи, а також не чіпати підозрілих предметів, а натомість телефонувати поліції. У разі повторних вибухів краще сховатися в укритті або якомога далі від вікон. На відкритій місцевості — лягти на землю в заглиблення та прикрити голову руками.