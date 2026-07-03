Сили оборони вдарили по залізничному мосту через Красногвардійський канал у Криму

Сили оборони вдарили по залізничному мосту через Красногвардійський канал у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб.

Росіяни використовували міст біля селища Красногвардійське для логістики: перевозили військових, зброю, боєприпаси тощо.

Також українські військові влучили в станцію РЕБ у районі Артемівки в Криму та підрозділ радіоелектронної розвідки росіян у Севастополі. А ще — в пункти управління БпЛА на Донеччині та командний пункт росіян на Запоріжжі.

Крім того, у Генштабі розповіли, що 1 липня зруйнували три прольоти автомобільного мосту в районі Гранітного на Донеччині, а також два — в районі Азовського на Запоріжжі. Ці мости росіяни теж використовували для військової логістики.