Україна атакувала ангари з російськими винищувачами, підприємство «Роскосмосу» і кілька мостів

Сили оборони атакували ангари з російськими винищувачами у Криму та підприємство зі складу «Роскосмосу».

Про це повідомили Генштаб ЗСУ та СБУ.

СБУ поцілила по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Спецслужба підтвердила пʼять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару стояли винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де був Су-30СМ, сталась пожежа.

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить $30—50 мільйонів, залежно від комплектації.

Також цієї ночі військові атакували Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань у Пензенській області РФ.

Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» (який є складовою держкорпорації «Роскосмос»). Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих і балістичних ракет («Іскандер», «Калібр», Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки).

Також під ударом були автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла в районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу в районі Новоочеретуватого Донецької області.

Цими маршрутами росіяни перекидають війська, зброю та боєприпаси.

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