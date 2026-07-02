У штурмовому полку «Скеля» заявили, що ідентифікували понад 500 військових як наркозалежних і відправили на лікування

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 окремого штурмового полку «Скеля» Андрій Сурай в інтервʼю «Радо Свобода» заявив, що понад 500 військових підрозділу ідентифікували як наркозалежних і відправили на лікування. Раніше «Бабель» у великому розслідуванні про ситуацію у «Скелі» зокрема писав про службу і катування людей з наркотичною залежністю.

За словами Сурая, у цих військових є відповідні документи. Вони перебувають у різних закладах і там отримують «необхідні наркотики». Число у 2 000 людей із наркотичною залежністю в полку, яке раніше озвучила військова омбудсменка Ольга Решетилова, базується на даних, які підрозділ передавав самостійно. Це не результат ВЛК (бо у рішенні ВЛК написано, що ці військові придатні), а результат внутрішніх спостережень і фіксації випадків абстиненції («ломки») під час служби.

Також Сурай заявив, що в підрозділі зафіксовано 13 військовослужбовців із туберкульозом, яких госпіталізували та лікують. Окремо, за його словами, є «певна кількість» військових із гепатитом С, які за законом повинні служити. Сурай зазначив, що такі випадки перебувають під медичним наглядом, а стан військовослужбовців може змінюватися — від ремісії до загострення, що впливає на придатність до служби.