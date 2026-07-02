У Росії та Білорусі звинуватили Україну в атаці безпілотника на пасажирський автобус. Генштаб ЗСУ назвав заяви сфабрикованими

Генеральний штаб ЗСУ заперечив інформацію про удар українського безпілотника по автобусу «Мінськ — Анапа» у районі митного переходу в російській Брянській області.
Про це речник Генштабу Андрій Ковальов сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.
Раніше сьогодні, 2 липня, російські і білоруські медіа написали про атаку на автобус, де були 19 пасажирів. Вони стверджували, що постраждали два білоруських водії, а шістьох пасажирів евакуювали.
Ковальов назвав заяви росіян «абсолютно неправдивими та сфабрикованими». За його словами, росіяни почали «інсценувати обстріли власних громадян», щоб відвернути увагу від масованої атаки на Київ.
- 17 червня Росія і Білорусь звинуватили Україну в ударі по автобусу з дитячою футбольною командою білоруського Гомелю, що їхала на відпочинок до Геленджика. Тоді теж казали про атаку по території Брянської області. Нібито загинула жінка-супроводжувачка, ще 7 людей постраждали. У Генштабі ЗСУ спростували ці заяви, наголосивши, що в той період Сили оборони України не запускали дрони по території Брянської області. Пізніше Служба безпеки України перехопила російський документ з інформацією, що на момент інциденту в повітряному просторі Брянської області не було українських дронів.