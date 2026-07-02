У Росії та Білорусі звинуватили Україну в атаці безпілотника на пасажирський автобус. Генштаб ЗСУ назвав заяви сфабрикованими

Генеральний штаб ЗСУ заперечив інформацію про удар українського безпілотника по автобусу «Мінськ — Анапа» у районі митного переходу в російській Брянській області.

Про це речник Генштабу Андрій Ковальов сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.

Раніше сьогодні, 2 липня, російські і білоруські медіа написали про атаку на автобус, де були 19 пасажирів. Вони стверджували, що постраждали два білоруських водії, а шістьох пасажирів евакуювали.

Ковальов назвав заяви росіян «абсолютно неправдивими та сфабрикованими». За його словами, росіяни почали «інсценувати обстріли власних громадян», щоб відвернути увагу від масованої атаки на Київ.